Calciomercato Lazio, accelerata per Brandt: si lavora sulla formula

CALCIOMERCATO LAZIO BRANDT – Entra nel vivo il calciomercato della Lazio. Nella giornata di ieri c’è stata un’accelerazione improvvisa per Julian Brandt, in uscita dal Borussia Dortmund. I biancocelesti, dopo aver sondato Kostic, ora sembrano interessati al classe ’96 che ha trovato poco spazio in questo ultimo anno in Germania.

La situazione

Come riporta il Corriere dello Sport, c’è stata un’improvvisa accelerata per sbloccare l’acquisto di Brandt. Il giocatore è valutato sui 25-30 milioni e la Lazio non vorrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Il DS Igli Tare si trova a Milano per chiudere l’operazione, che potrebbe essere favorita anche dall’addio di Correa sul quale si sta lavorando. Dopo Arsenal e Tottenham, ieri sera anche il Psg si è spinto sul Tucu offrendo una cifra intorno ai 40 milioni. Entrate che farebbero comodo alle casse della Lazio per arrivare, appunto, al jolly del Borussia Dortmund.