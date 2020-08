Tempo di lettura: < 1 minuto

MILAN BADELJ LAZIO – Nonostante le premesse fossero ottime, l’arrivo di Badelj alla Lazio non ha mai davvero convinto. Il giocatore non è riuscito a esprimersi al meglio nella squadra di Inzaghi, complice anche un inamovibile Leiva che non gli ha mai dato tante chance. Ora Lotito vuole venderlo e sembra esserci un interesse del Torino.

Badelj piace al Torino

Il Torino sta sondando il terreno per accaparrarsi Milan Badelj. Infatti, la squadra di Giampaolo è alla ricerca di un regista. In cima alla lista dei desideri del neo-allenatore ci sarebbe Torreira, ma il costo del suo cartellino è troppo elevato per le casse dei granata. Per questo motivo il club ha deciso di chiedere informazioni su Badelj. Il croato tornerà alla Lazio dopo il prestito alla Fiorentina, ma è non resterà a Formello. Su di lui c’è sempre la Lokomotiv Mosca che però non ha ancora chiuso. Quindi, i granata hanno provato l’assalto, ma come riporta Tuttosport, avrebbero chiesto il giocatore in prestito. La risposta della Lazio è stata negativa dal momento che vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra di circa 4 milioni. La trattativa proseguirà nei prossimi giorni con il Toro che potrebbe anche valutare l’acquisto di Bilgia, Vecino o Petriccione, piste che però sembrano più difficili da concretizzare.

