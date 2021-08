Calciomercato, Lazio-Basic: ci siamo. Il croato è atteso a Roma nelle prossime ore

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC – Ormai è solo questione di ore. Maurizio Sarri avrà il rinforzo chiesto per il centrocampo della sua Lazio. Dopo aver sbloccato l’indice di liquidità, Claudio Lotito ed Igli Tare hanno dato un’accelerata al mercato in entrata, ufficializzando Felipe Anderson, Romero, Hysaj e Pedro. Adesso sono in procinto di chiudere un altro colpo. Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, i biancocelesti avrebbero praticamente chiuso per Toma Basic. L’accordo con il Bordeaux è stato trovato per una cifra vicino ai 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il giocatore croato è atteso a Roma a breve per le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi 5 anni, in cui percepirà 1,5 milioni di euro a stagione.