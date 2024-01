Calciomercato Lazio, Basic in partenza? Il Friburgo avanza

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASIC PEPE - Il calciomercato di riparazione è aperto e la Lazio pensa a come puntellare la rosa. Come riporta il Corriere dello sport, Basic potrebbe partire destinazione Friburgo ma ciò significa sostituirlo con un altro centrocampista, si rafforza la suggestione Pepè dal Gremio.

Il nodo a centrocampo

Con la partenza di Basic direzione Friburgo, la Lazio sonda il terreno per vari profili per ricoprire il ruolo di mezz'ala. Rimane cruciale trovare un sostituto però tenendo a mente che i biancocelesti hanno terminato gli slot disponibili dei tesserati extracomunitari. Pepè è stato offerto alla Lazio, il giocatore ha avviato le pratiche per ottenere il passaporto italiano e ciò lo potrebbe avvicinare alla squadra della capitale. Il presidente Lotito potrebbe accontentare Sarri con altri innesti per alzare livello e profondità della rosa.