Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASTOS – Non solo le operazioni in entrata, il calciomercato della Lazio si concentra anche sulle cessioni. Sono diversi infatti i calciatori in uscita dal club biancoceleste. Tra questi c’è anche Quissanga Bastos. L’angolano arrivato a Roma nel 2016 sembra ormai con le valigie in mano direzione Turchia.

Bastos-Başakşehir

Come riporta Gianlucadimarzio.com, Bastos sembra interessare molto a due club turchi: l’Istanbul Başakşehir ed il Besiktas, con i primi in vantaggio.

