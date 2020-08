Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BASTOS – La Lazio si sta muovendo molto sul mercato per essere in grado di affrontare al meglio la prossima stagione. Il ds Igli Tare è chiamato anche a sfoltire la rosa. Tanti sono i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico, tra questi c’è Bastos. Come riporta il Corriere dello Sport, i capitolini potrebbero trovare presto un’intesa con il Fenerbahce, col quale si sta portando avanti la trattativa per Muriqi, che ha offerto 3 milioni di euro. Lotito ne vuole 5 e qualora l’affare non andasse in porto, il giocatore potrebbe andare in Francia o restare in Serie A, dove ha diversi estimatori.

