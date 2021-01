Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO INZAGHI INTER – La Lazio si sta preparando a scendere in campo contro il Parma per la diciassettesima giornata di Serie A. In attacco, Simone Inzaghi dovrebbe confermare Felipe Caicedo al fianco di Ciro Immobile. Il Panterone si appresta dunque a giocare la sua terza partita consecutiva da titolare a discapito di Pereira e Muriqi. Il tecnico, dall’inizio del campionato, non lo aveva mai schierato così tanto, segno che vuole puntare su di lui anche nel prossimo futuro.

Calciomercato Lazio, l’Inter potrebbe chiedere uno scambio Pinamonti-Caicedo

Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore della Lazio ha quindi fatto sapere che Felipe Caicedo fa ancora parte del progetto tecnico, ma di fronte ad un’offerta importante la società potrebbe venderlo. La cessione dell’attaccante, oltre a far alzare l’indice di liquidità, porterebbe una plusvalenza al club, visto che il Panterone fu pagato appena 2,5 milioni quattro anni fa. Inoltre, si libererebbe un posto in lista e si valorizzerebbero di più gli acquisti di Pereira e Muriqi. Una soluzione che potrebbe interessare alla Lazio, la proporrebbe l’Inter. I nerazzurri metterebbero sul piatto Pinamonti in cambio di Caicedo. In questo modo i biancocelesti avrebbero un attaccante di prospettiva e potrebbero concentrarsi sull’acquisto di un difensore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.