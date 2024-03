Calciomercato Lazio, capitolo terzini: chi resta e chi parte

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO TERZINI- La Lazio sta già pensando al calciomercato estivo ed un capitolo complicato è quello riguardante i terzini.

In estate si lavora sulle fasce

Un reparto che muterà molto quest'estate è senza dubbio quello dei terzini. I quattro interpreti non stanno riuscendo in questa stagione a dare il giusto contributo in zona gol. Infatti sono solo tre gli assist forniti e un gol realizzato da Pellegrini contro l'Udinese. Secondo quanto riportato dal Messaggero, a rimanere anche l'anno prossimo saranno proprio lo stesso Pellegrini che è in prestito con obbligo di riscatto e Lazzari che ha un contratto fino al 2027. Marusic e Hysaj invece hanno un contratto che scade nel 2025 e potrebbero partire in estate per evitare una cessione a parametro zero. Per il futuro la Lazio ha già bloccato Emanuele Valeri.