Allarme mercato in uscita: almeno un big in partenza

L’ufficialità del calciomercato a saldo zero imporrà alla Lazio delle scelte drastiche, prima c’è bisogno di vendere per poter operare acquisti: ecco perché anche i big della rosa sono a rischio cessione.

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Per sbloccare il calciomercato estivo, la Lazio dovrà sacrificare almeno uno dei suoi big: gli ultimi aggiornamenti.

Non è la prima volta che la Lazio si trova a dover affrontare una sessione di calciomercato a saldo zero, ma la mancanza di altri introiti impone alla dirigenza biancoceleste di operare con il player trading per poter rinforzare una rosa che ha bisogno di diversi innesti. L’impossibilità di adeguare i contratti blocca anche ogni possibilità (al momento) di trattenere quei calciatori che stanno spingendo per salutare la Capitale.

Provedel si sta avvicinando all’Inter, il Napoli è in forte pressing su Gila, dall’estero arrivano voci di interessamenti per Dele-Bashiru, Taylor e Cancellieri. Senza dimenticare lo stesso capitano Zaccagni, appetito da club in Italia e dal Marsiglia in Francia. Il paradosso è che, invece, quei calciatori che la Lazio vorrebbe cedere per monetizzare, al momento non hanno ricevuto offerte degne di nota. C’è il rischio, quindi, di veder partire pedine fondamentali della squadra. Con buona pace di mister Gattuso.

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