Gila al Milan: ecco quanto guadagnano Lazio e Real Madrid

Altra cessione in arrivo per la Lazio che si prepara a salutare il suo gioiello spagnolo in questa finestra di calciomercato, il difensore Mario Gila è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Di seguito tutti i dettagli dell’operazione, dall’incasso dei biancocelesti, considerando i soldi da dare al Real Madrid, ai guadagni futuri del calciatore.

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Calciomercato Lazio, cessione Gila: ecco quanto guadagna il club.

Vendita ricca, almeno apparentemente, per la Lazio che saluta così uno dei suoi migliori difensori. Mario Gila ha trovato l’accordo con il Milan, al suo ormai ex club andranno circa 30 milioni di euro, soldi che dovranno a loro volta essere divisi con il Real Madrid. I Bancos, infatti, hanno mantenuto il diritto di incassare il 50% relativo alla futura plusvalenza. Questo significa che, tolti i 6 milioni spesi per portare lo spagnolo a Roma, ne rimangono 24. Di questi soldi la metà è destinata a finire nelle casse della società madridista. Insomma, alla Lazio rimarranno dunque 18 milioni di euro. Al giocatore è stato invece offerto un contratto quinquennale a circa 5 milioni di euro a stagione.

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