Calciomercato Lazio, mirino puntato ancora sull'Inghilterra

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO INGHILTERRA - Nonostante il campionato ancora lungo e molto combattuto per quanto riguarda la corsa alla Champions League, i pensieri di calciomercato non svaniscono mai. La Lazio infatti pensa già all'estate guardando con interesse all'Inghilterra.

Calciomercato Lazio, gli obbiettivi dall'Inghilterra per la sessione estiva

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta già pensando al mercato estivo. La stagione attuale non sta dando grandi risultati alla squadra di Maurizio Sarri, che l'anno prossimo vorrà sicuramente fare meglio. La prima mossa è quella quindi di accontentare l'allenatore toscano in caso di permanenza sulla panchina biancoceleste. Si parla quindi di ali e si guarda con occhio attento sempre in Inghilterra. Oltre a Kent del Fenerbache sfumato a gennaio, torna di moda il nome Jack Clarke. Il classe 2000 non ha lasciato la terra nativa perché il Sunderland non era pronto a farlo partire nella sessione invernale di mercato. I biancocelesti sognano però anche il colpaccio e si tratta del compagno di squadra di Clarke. Il cognome è familiare ai più e si tratta di Bellingham. Non Jude, ma il fratellino prodigio Jobe.