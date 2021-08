Calciomercato Lazio, Correa ad un passo dall’Inter

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

JOAQUIN CORREA LAZIO INTER – Joaquin Correa è vicino all’Inter. In queste ultime ore le due società si sono avvicinate e l’accordo sembra essere ad un passo. La base è di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions fissato a 30 milioni più due di bonus. A questa cifra va aggiunta una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Per l’argentino pronto un contratto di 5 anni da 4 milioni a stagione.