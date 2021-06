Calciomercato Lazio, dalla Germania: Brandt? La scelta del Dortmund

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO BRANDT – Da quando Maurizio Sarri è approdato sulla panchina della Lazio, il club biancoceleste è alla ricerca di esterni offensivi sul mercato. L’obiettivo numero uno sarebbe Julian Brandt, giocatore classe ’96 in forza al Borussia Dortmund. Igli Tare vorrebbe riuscire a portarlo nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. Sul quotidiano tedesco Ruhr Nachrichten, però, si legge: “Nonostante l’interesse segnalato dalla Lazio, il Borussia Dortmund non ha ricevuto finora alcuna richiesta per Julian Brandt. Un contratto in prestito sarebbe comunque fuori discussione, e il Borussia Dortmund prenderà in considerazione la vendita solo con un’offerta redditizia”. Questo sicuramente potrebbe complicare la trattativa.