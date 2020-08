Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO AKPA AKPRO – In tempo di calciomercato l’asse Lazio–Salernitana è sempre caldo. Diversi sono i giocatori che si sono trasferiti da una squadra all’altra. Questa è la volta di Jean Daniel Akpa Akpro, 27enne centrocampista francese con passaporto ivoriano. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Tolosa andrà in ritiro con i biancocelesti e verrà valutato da Simone Inzaghi. Il calciatore, nella sua avventura in Ligue 1 ha collezionato 121 presenze condite da 5 gol e 6 assist. Dopo un grave infortunio che lo tenne fermo un anno, approdò alla Salernitana e con Ventura è diventato il pilastro del centrocampo della squadra giocando 31 gare collezionando 2 reti e 3 passaggi vincenti. Le caratteristiche di Akpa Akpro sono quelle del classico mediano che recupera palloni, doti che alla Lazio non hanno in molti. Se in ritiro dovesse convincere, Inzaghi potrebbe pensare di concedergli una chance in maglia biancoceleste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.