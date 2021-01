Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMENOVIC – La sessione invernale del calciomercato sta entrando nel vivo. Tutte le squadre stanno cercando di trovare il rinforzo giusto per dare il meglio in questa seconda parte di stagione. Anche la Lazio sembra aver scelto il proprio obiettivo. Dalla Serbia, infatti, dicono che i biancocelesti starebbero chiudendo per Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro del Cukaricki. Il ragazzo classe 2000 ha giocato 17 partite realizzando un gol e due assist ed essendo un under non darebbe problemi di lista. L’operazione è in fase avanzata, anche se c’è ancora distanza fra domanda ed offerta. I serbi valutano il giocatore 2,5 milioni di euro, la Lazio non vorrebbe andare oltre il milione e mezzo. Il giovane talento, che ha come procuratore Kezman, lo stesso di Milinkovic, ha già un accordo con i biancocelesti per un contratto di 5 anni a 800 mila euro a stagione. Tuttavia, la trattativa prosegue senza accelerazioni, perché il ds Igli Tare vuole prima capire come si evolve la situazione legata all’infortunio di Lulic. Inoltre c’è da trovare una sistemazione a Vavro e valutare gli sviluppi del mercato di Caicedo.

