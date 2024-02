Calciomercato Lazio, dalla Spagna un club interessato a Maximiano

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAXIMIANO LAZIO BARCELLONA- Il futuro di Luis Maximiano sembra essere ancora una volta lontano dalla capitale. Il portiere, attualmente in prestito nell'Almeria ha ricevuto un'interessamento dal Barcellona.

Il Barcellona su Maximiano

La situazione di Luis Maximiano bisognerà tenerla d'occhio per quest'estate. Il portiere è attualmente in forza all'Almeria e si è trasferito in Spagna con il diritto di riscatto che diventa obbligo solo in caso di salvezza dell'Almeria. Situazione che molto difficilmente di avvererà e così Maximiano farà ritorno alla Lazio in estate. Da lì si dovrà valutare il suo futuro. Il Barcellona sembra però essere interessato all'estremo difensore. In estate non ci sarà più Xavi sulla panchina blaugrana e ci si aspetta una rivoluzione tra i pali. Oltre all'opportunità David De Gea, il Barcellona pensa a Maximiano per sostituire Iñaki Peña che non ha dato garanzie durante l'infortunio di Ter Stegen.