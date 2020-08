Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA CRAGNO – Non è un segreto che la Lazio stia cercando un vice Strakosha. Così come i biancocelesti, però, anche la Roma è alla ricerca di un portiere e gli obiettivi sembrano essere gli stessi. Ad entrambe le formazioni capitoline piace Cragno, in forza al Cagliari.

La situazione

Nelle ultime la Lazio sembra essere Sergio Rico il candidato numero uno tra i pali, mentre in precedenza si sono fatti i nomi di Paleari, Sirigu, Sepe, Consigli e Cragno. Proprio su quest’ultimo, come riporta il Corriere dello Sport, c’è l’interesse della Roma. I giallorossi sono intenzionati ad inserire nell’affare qualche contropartita come Olsen, Juan Jesus e Alessio Riccardi. Derby di mercato quindi tra Lazio e Roma, con i biancocelesti che però sono rivolti verso altri obiettivi.

