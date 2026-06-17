Calciomercato Lazio, il mantra: vendere prima e comprare poi

Pur non essendo ancora ufficialmente aperto, il calciomercato è già entrato nel vivo, come sempre accade a giugno: anche la Lazio si è attivata, sebbene non stia facendo grossi movimenti in entrata; Lotito ha infatti comunicato a Fabiani di muoversi con una direzione ben precisa. Prima si vende e soltanto dopo averlo fatto si compra.

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Il calciomercato della Lazio avrà una direzione ben precisa

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO – La Repubblica compie l’aggiornamento della situazione in casa Lazio. Ora che il mercato a saldo zero è diventato realtà, in assenza di cessioni eccellenti e di aumenti di capitale vendere prima di comprare sarà la regola. In uscita da Formello c’è Alessio Romagnoli, destinazione Al-Sadd: tra incasso e ingaggio risparmiato libera 8 milioni di euro, che possono essere reinvestiti sul mercato, ma la somma del cartellino e dell’ingaggio non potranno superare tale cifra. Restano poi da piazzare Provedel, Lazzari, Pellegrini e Cancellieri, mentre il futuro di Gila resta sospeso tra permanenza e addio. Nel frattempo, sono tornati alla base Mandas e Floriani Mussolini, mentre è stato accolto Pedraza.

Il Corriere dello Sport fornisce un aggiornamento sul quadro di mercato della Lazio. Calciatori come Provedel, Romagnoli e Gila sembrano avere già le valigie in mano, mentre il futuro di Lazzari, Pellegrini, Noslin e Cancellieri resta da valutare. Le eventuali partenze dei primi tre rappresenterebbero perdite importanti dal punto di vista tecnico, ma garantirebbero anche copiose risorse da reinvestire. A Gattuso sarebbero stati promessi tra quattro e cinque acquisti, con il numero destinato a variare in base alle cessioni che saranno concluse.

Le priorità individuate riguardano un terzino destro, un difensore centrale, un centravanti e un’alternativa a Zaccagni. Sul fronte entrate, molti nomi restano allo stadio delle valutazioni. La pista che porta a Diogo Leite potrebbe essersi raffreddata, mentre il giovane Dominguez della Dinamo Zagabria è seguito da diversi club europei. Per la fascia destra piace Arnau Martinez del Girona. In attacco i nomi che rimbalzano con più frequenza sono quelli di Sebastiano Esposito e Bamba Dieng.

Mentre si attende il responso della Commissione di Vigilanza, che dovrebbe giungere entro un paio di settimane e agita le notti dei tifosi laziali memori del blocco di mercato di un’estate fa, che potrebbe essere nuovamente imposto qualora si riscontrassero irregolarità, il tema del mercato della Lazio è chiaro: si devono tutelare i conti. I biancocelesti, dunque, prima venderanno e poi compreranno nuovi giocatori.

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