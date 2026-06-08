CALCIOMERCATO LAZIO
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
Aggiornata all’8 giugno 2026
Il calciomercato estivo della Lazio si apre con un cambio epocale: fuori Maurizio Sarri, dentro Gennaro Gattuso. Il nuovo allenatore ha già fatto sapere di voler intervenire con 4-5 innesti per costruire una squadra più offensiva, con difesa alta e transizioni veloci. Fabiani è al lavoro. Questa pagina raccoglie tutte le trattative in tempo reale — aggiornata ogni volta che c’è una novità.
Gli aggiornamenti in tempo reale
📌 8 giugno 2026 – L’ultima suggestione per la Lazio è Chiesa → leggi la news
📌 8 giugno 2026 – Anche la Lazio sul talento svedese Bjerkebo → leggi la news
📌 8 giugno 2026 – Gimenez nuovo attaccante della Lazio? → leggi la news
📌 8 giugno 2026 – Pablo Felipe del West Ham proposto alla Lazio → leggi la news
📌 8 giugno 2026 – Interesse della Lazio per Kessie → leggi la news
📌 7 giugno 2026 – Aumentano le pretendenti per Cancellieri → leggi la news
📌 7 giugno 2026 – Belahyane in bilico: gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro → leggi la news
📌 7 giugno 2026 – Tre nodi da sciogliere per la cessione di Romagnoli → leggi la news
📌 6 giugno 2026 – Brandt alla Lazio: possibile colpo a zero → leggi la news
📌 6 giugno 2026 – Gattuso chiede un attaccante che segni in doppia cifra → leggi la news
📌 5 giugno 2026 – Interesse per Simeone del Torino → leggi la news
📌 5 giugno 2026 – Gustavo Puerta per il centrocampo? → leggi la news
📌 5 giugno 2026 – Gattuso sogna Coppola per la difesa → leggi la news
📌 4 giugno 2026 – Buongiorno alla Lazio? Ipotesi scambio con Gila → leggi la news
📌 4 giugno 2026 – Riflessioni in corso sul futuro di Furlanetto → leggi la news
📌 4 giugno 2026 – Piace il giovane azzurrino Mane → leggi la news
📌 4 giugno 2026 – Occhi puntati su Chiarodia → leggi la news
📌 4 giugno 2026 – Il Valencia valuta l’acquisto di Motta → leggi la news
📌 3 giugno 2026 – Su Gila anche il Chelsea → leggi la news
📌 3 giugno 2026 – Gila può tornare al Real Madrid? → leggi la news
📌 3 giugno 2026 – Romagnoli Al-Sadd, c’è una nuova offerta → leggi la news
📌3 giugno 2026 – Resta calda la pista Arnau Martinez →leggi la news
📌2 giugno 2026 – Gattuso vuole un trequartista: occhi su Miretti → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Lotito pronto a fare di tutto per trattenere Gila → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Cresce la concorrenza per Diogo Leite → leggi la news
📌2 giugno 2026 – La Lazio pensa ad un ex attaccante del Chelsea → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Possibile rivoluzione in porta: due nomi nuovi nel mirino → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Pazza idea di scambio con la Fiorentina → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Non solo Lazio, anche Torino e Como su S. Esposito → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Conferme su Vergara, possibile solo in prestito? → leggi la news
📌2 giugno 2026 – Proposto Bright Arrey-Mbi per la difesa biancoceleste → leggi la news
📌2 giugno 2026 – L’agente di Provedel incontra la Lazio, il portiere verso l’Inter → leggi la news
📌1 giugno 2026 – La Lazio monitora Romano Schmid → leggi la news
📌1 giugno 2026 – Sarri vuole portarsi all’Atalanta Gila → leggi la news
📌 1 giugno 2026 – Il Sassuolo torna alla carica per Lazzari → leggi la news
📌31 maggio 2026 – La Fiorentina mette gli occhi su Mandas → leggi la news
📌31 maggio 2026 – Interesse della Lazio per Sebastiano Esposito del Cagliari → leggi la news
📌 31 maggio 2026 – La Fiorentina valuta Mandas se parte De Gea → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Sarri pensa a Rovella per il centrocampo della Dea → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Interesse per Rengifo dell’Atletico Nacional → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Interesse per Vergara del Napoli → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – La Lazio a caccia di un trequartista alla Luis Alberto → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Vertice Fabiani-Gattuso, in arrivo 4/5 acquisti nel prossimo mercato → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Interesse per Unyay del Galatasaray: i dettagli dell’offerta → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Interesse per Bardakci del Galatasaray: i dettagli dell’offerta → leggi la news
📌 30 maggio 2026 – Interesse per Otto Hindrich del Legia Varsavia → leggi la news
📌 29 maggio 2026 – In dirittura d’arrivo Sergi Dominguez dalla Dinamo Zagabria → leggi la news
📌 29 maggio 2026 – Pedraza già a Roma: nuovo colpo per la Lazio → leggi la news
📌 28 maggio 2026 – Su Gila c’è il Milan, ma Lotito non fa sconti → leggi la news
📌 28 maggio 2026 – Basic saluta la Lazio: UFFICIALE al Venezia → leggi la news
📌 28 maggio 2026 – Noslin verso il Feyenoord? → leggi la news
📌 27 maggio 2026 – Mandas-Bournemouth: il riscatto è ancora possibile → leggi la news
📌 27 maggio 2026 – Gattuso sarà il prossimo allenatore della Lazio → leggi la news
📌 26 maggio 2026 – Interesse del Lecce per Hysasj → leggi la news
📌 26 maggio 2026 – Il Napoli punta Taylor, piace a De Laurentiis → leggi la news
📌 24 maggio 2026 – Gigot-Nantes, si riaccende la pista di mercato → leggi la news
📌 24 maggio 2026 – La Lazio guarda in Brasile: fari puntati sul ventenne Kenji → leggi la news
📌 24 maggio 2026 – Piace Dieng del Lorient, asta da Germania e Spagna → leggi la news
📌 23 maggio 2026 – Il Marsiglia tenta Zaccagni: il capitano può partire → leggi la news
📌 23 maggio 2026 – Ratkov può partire? Piace in Bundesliga → leggi la news
📌 22 maggio 2026 – Interesse per Demirovic dello Stoccarda → leggi la news
📌 21 maggio 2026 – Diogo Leite-Lazio, si riapre la pista? → leggi la news
📌 19 maggio 2026 – Interesse per Martin Palumbo dell’Avellino → leggi la news
📌 18 maggio 2026 – Nuno Tavares in uscita: piace al Fenerbahce → leggi la news
📌 15 maggio 2026 – Ivan Provedel tra permanenza e partenza → leggi la news
📌 13 maggio 2026 – Il Como mette gli occhi su Luca Pellegrini → leggi la news
📌 11 maggio 2026 – Janneh del Losanna accostato alla Lazio → leggi la news
📌 7 maggio 2026 – Interesse per Bayo del Gaziantep: le ultime → leggi la news
📌 29 aprile 2026 – Hysaj ai saluti: anche il Parma sull’albanese → leggi la news
📌 26 aprile 2026 – Lazio su quattro difensori spagnoli: ecco i nomi → leggi la news
📌 12 aprile 2026 – Interesse per Boychev del CSKA 1948 Sofia → leggi la news
📌 10 aprile 2026 – Interesse per Subiabre del River Plate → leggi la news
📌 3 aprile 2026 – Per l’attacco piace Milik della Juventus? → leggi la news
Colpi in entrata — confermati
Alfonso Pedraza | Terzino sinistro | Parametro zero dal Villarreal | ✅ Ufficiale dal 1° luglio
Colpi in uscita — confermati o probabili
- Toma Basic | Centrocampista | Parametro zero | ✅ Contratto scaduto
- Elseid Hysaj | Terzino | Parametro zero | ✅ Contratto scaduto
- Pedro | Attaccante | Parametro zero | ✅ Contratto scaduto
- Nuno Tavares | Terzino sinistro | ⚠️ Probabile cessione
- Mario Gila | Difensore centrale | Milan (interesse) | ⚠️ Trattativa in corso
- Alessio Romagnoli | Difensore centrale | Al Sadd (interesse) | ⚠️ Trattativa in corso
Trattative in corso e nomi monitorati
📌 Sergi Dominguez — terzino destro spagnolo, profilo monitorato dalla Lazio → leggi la news
📌 Mario Gila — il Milan ha già l’accordo di massima con il giocatore. Il Real Madrid ha il 50% sulla rivendita → leggi la news
📌 Zaccagni — il Napoli lo segue, valutazione intorno ai 15 milioni → leggi la news
📌 Romagnoli — accordo totale con l’Al-Sadd, trattativa in corso tra i club → leggi la news
Sebastiano Esposito (Cagliari) — attaccante, interesse concreto
Unyay (Galatasaray) — difensore, interesse concreto
Bardakci (Galatasaray) — difensore, interesse concreto
Otto Hindrich (Legia Varsavia) — profilo monitorato
Demirovic (Stoccarda) — attaccante, interesse
Dieng (Lorient) — attaccante, asta con Germania e Spagna
Kenji (Brasile) — ventenne, fari puntati
Gimenez (Milan) — attaccante, forte interesse
Piccoli (Fiorentina) — attaccante, interesse
Il contesto: cosa può fare la Lazio sul mercato
La sessione estiva 2026 è la prima sotto le nuove norme FIGC sul costo del lavoro allargato: il rapporto tra spese e ricavi dovrà scendere al 70%. La Lazio si trova attualmente stimata intorno all’81% — fuori parametro — il che significa che prima di acquistare servirà fare cassa con le cessioni.
Gattuso ha chiesto 4-5 rinforzi. Fabiani sa che il margine dipende da quante plusvalenze riuscirà a generare. I nomi con maggiore valore di mercato — Gila (30 milioni), Zaccagni (15 milioni) — sono quelli che potrebbero finanziare la campagna acquisti.
Situazioni in stand-by
- Mandas-Bournemouth
- Riscatto di Daniel Maldini
Le nostre analisi sul mercato estivo
FOCUS – C’è Mendes dietro Gattuso: i possibili affari della Lazio con il super procuratore
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