Calciomercato Lazio, Fares ai saluti: le pretendenti

CALCIOMERCATO LAZIO FARES –Mohamed Fares sembra esser giunto ai titoli di coda con la Lazio. Infatti, il cambio di modulo di Sarri potrebbe compromettere le sue caratteristiche, così come quelle di Lazzari.

La situazione

Come riporta il Messaggero, mentre per Lazzari ci sarebbe l’Inter pronta ad offrire circa 18 milioni, per Fares sono tre le società interessate. Al primo posto c’è il Torino, che vuole regalare un esterno mancino da consegnare a Juric, poi il Cagliari, dove il calciatore ritroverebbe Semplici. Più lontana al momento sembra esserci la Fiorentina, ancora alle ricerca di un allenatore dopo l’addio di Gattuso. Il costo del cartellino si aggira sugli 8 milioni di euro.