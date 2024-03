Calciomercato Lazio, nel mirino un centrocampista del Corinthians

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO FAUSTO VERA - Un centrocampista argentino del Corinthians sarebbe rientrato nei radar di calciomercato della Lazio. Ecco di seguito la notizia, che giunge direttamente dal Brasile.

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per Fausto Vera

La Lazio avrebbe spostato nuovamente le sue attenzioni su Fausto Vera. Questo quanto riportato dal portale brasiliano Bolavip, che spiega come il valore del calciatore argentino potrebbe superare anche i 23 milioni pagati nel 2022 all'Argentinos Juniors. Il club biancoceleste non avrebbe effettuato nessuna offerta ufficiale o sondaggio, ma la volontà del classe 2000 sarebbe quella di lasciare il Corinthians in estate. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi.