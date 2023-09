Mercato Lazio, due obiettivi per il centrocampo a gennaio

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO GENNAIO - La sessione di calciomercato estiva è ormai chiusa, la Lazio si prepara ad affrontare la Serie A e la Champions League con i nuovi innesti. Ma per gennaio, Lotito ha in serbo due colpi

Calciomercato Lazio, gli obiettivi per gennaio

Il calciomercato della Lazio è iniziato un po' in ritardo, ma alla fine mister Sarri ha avuto dei nuovi innesti a disposizione per la stagione complessa in arrivo. Ma non è finita qui: proprio con la vicenda di Vecino al Galatasaray dimostra che a gennaio i biancocelesti si muoveranno ancora. Come riporta il Messaggero, ci sarebbero inoltre due nomi che il club sta tenendo in considerazione per la sessione invernale: Mats Wieffer, del Feyenoord. Un mediano e regista olandese, classe '99, con grandi qualità fisiche. Il secondo è Hector Herrera, del Huston Dinamo (MLS). Ha il contratto in scadenza a dicembre, è messicano con il passaporto portoghese. Classe '90 ed ha già collezionato presenze in Europa