Calciomercato Lazio, i biancocelesti incontrano Ramadani per Sarri. E…

CALCIOMERCATO LAZIO RAMADANI SARRI – Dopo il ripensamento di Simone Inzaghi, la Lazio è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nella lista dei papabili c’è anche Maurizio Sarri. Come riportato da Gianlucadimarzio.it, ieri è andato in scena a Roma un incontro con l’agente dell’ex tecnico della Juventus Fali Ramadani. Adesso bisognerà capire la fattibilità dell’operazione e se il progetto che propone la Lazio possa andare bene a Sarri. Con l’occasione i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni anche per due assistiti di Ramadani: Nikola Maksimovic e Jerome Boateng. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza e piacciono a Tare e Lotito.