Calciomercato Lazio: il punto della situazione su potenziali acquisti e cessioni

L’ultima e tribolata stagione ha portato la Lazio a sperimentare e generare cambiamenti di vario genere. Tra problemi di liquidità e risultati non all’altezza sul campo, l’annata appena trascorsa ha portato all’addio di tanti giocatori che in questi anni erano riusciti a far emozionare la piazza, a una nuova separazione con Maurizio Sarri e all’arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico, per cercare di improntare una nuova strategia e di creare un nuovo ciclo.

Le prospettive per la prossima stagione rappresentano chiaramente ancora un’incognita. Tanti siti autorizzati che forniscono quote inseriscono la Lazio in una situazione ancora stagnante, a metà tra la possibilità di lottare per le posizioni europee e il rischio di restare impantanati nelle sabbie mobili di metà graduatoria. In attesa dell’inizio del campionato e di tutte le competizioni, peraltro, sono già iniziate le varie proposte e offerte da parte dei portali tematici, come per esempio il bonus Admiralbet riservato ai nuovi iscritti.

In termini di calciomercato, la Lazio dovrà fare di necessità virtù: il club biancoceleste ha bisogno di vendere per poi comprare e sta cercando in ogni modo di evitare un altro mercato a saldo zero, dopo aver sforato di appena 0,7 il limite del costo del lavoro allargato.

Calciomercato Lazio, il punto su cessioni e acquisti

In uscita, al di là dell’operazione che ormai quasi certamente dovrebbe portare Alessio Romagnoli all’Al Sadd (3,5 milioni di €), uno dei nomi che più interessa sul mercato è quello di Mario Gila. Il Napoli è fortissimo sul giocatore, ma nelle ultime ore si è inserita con decisione anche l’Atalanta. La Lazio, dal canto suo, potrebbe non riuscire a trattenere il calciatore, ma non vuole perderlo a un prezzo di sconto nonostante sia a scadenza, poiché il Real Madrid (precedente detentore del cartellino) vanta una percentuale sulla rivendita del 50%.

Un altro nome potenzialmente in uscita è quello di Nuno Tavares: il terzino portoghese, da due stagioni alla Lazio, potrebbe infatti andare a giocare nel Besiktas di Vincenzo Italiano. Sempre sulla fascia, potrebbe lasciare anche Manuel Lazzari, mai del tutto sbocciato con la maglia della squadra capitolina: su di lui c’è la Fiorentina, nel caso in cui andasse via Dodo. Altro nome caldo in uscita è quello di Matteo Cancellieri: il ragazzo piace a molte squadre di Serie A, tra cui il Torino. Ratkov è seguito da alcune squadre tedesche, mentre per Provedel all’Inter è invece ormai questione di ore, con il portiere che saluterà quindi la Lazio dopo molte stagioni da protagonista.

In entrata, la Lazio segue molti profili. Per l’attacco il sogno è Zaniolo, che si è guadagnato la permanenza all’Udinese ma cerca ancora l’accordo per l’ingaggio con il club friulano: operazione difficile, ma non impossibile. Si segue anche Asp del Bayern Monaco, mentre in difesa si punta su Coppola per sostituire i partenti Romagnoli e Gila. Possibilità per ottenere, in attacco, il prestito di Roberto Piccoli dalla Fiorentina, così come si segue con attenzione anche Lorenzo Lucca nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Gila al Napoli.