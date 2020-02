Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO NACHO – Dopo l’amaro in bocca per il mancato arrivo di Olivier Giroud, c’è stato un segnale importante di quello che potrebbe essere il futuro calciomercato della Lazio. Se arriverà la qualificazione in Champions League, si potrebbe aprire uno scenario interessante per i biancocelesti.

Possibile arrivo di Nacho alla Lazio

Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato e per questo motivo è già alla ricerca di un difensore da inserire in rosa la prossima estate. Il nome che sta circolando in queste ore è quello di Nacho Fernandez. Il giocatore che potrebbe liberarsi a giugno e lasciare il Real Madrid, dopo quanto comunicatogli da Zidane. Per la Lazio sarebbe un colpo importante in chiave Champions League, sia per l’esperienza che per le qualità tecniche del giocatore. La Lazio c’è e monitora la situazione. La valutazione del giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, si aggira su 15 milioni, ma Il Real Madrid potrebbe esser disposto a trattare, data la “bocciatura” di Zidane.

