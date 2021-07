Calciomercato Lazio, in stallo la cessione di Correa

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO CORREA – L’arrivo di Maurizio Sarri sembra aver convinto la società a cedere Joaquin Correa. Il giocatore argentino, infatti, non dovrebbe rientrare negli schemi tattici del tecnico toscano. Potrebbe adattarsi, ma per il gioco dell’ex Juventus sarebbe ideale un esterno di attacco piuttosto che una seconda punta. La Lazio, quindi, ha deciso di vendere il Tucu ma per un’offerta vicina almeno ai 35 milioni di euro.

Calciomercato Lazio, Correa in stallo

Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore argentino vorrebbe andar via. Alla Lazio, però, non sono ancora state recapitate offerte adeguate. Il suo cartellino è valutato 35 milioni di euro, ma nessun club si è avvicinato a questa offerta. Chi più di tutti ha provato ad allacciare i rapporti con i biancocelesti è stato il Psg che però ha proposto Sarabia nello scambio. Lotito, invece, vorrebbe monetizzare al massimo la cessioni per investire i soldi su altri profili. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe sbloccarsi, altrimenti Correa rimarrà un giocatore biancoceleste.