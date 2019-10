CALCIOMERCATO LAZIO – I risultati altalenanti di questo primo scorcio di stagione stanno costringendo Claudio Lotito a guardarsi intorno per rinforzare la rosa della Lazio. Dal Messico, infatti, giunge l’indiscrezione dell’interesse dei biancocelesti per il centrocampista del Club América, Guido Rodriguez. Come riporta Juanfutbol, il calciatore argentino è in scadenza e potrebbe non rinnovare il contratto con il club in vista di un suo approdo in Europa. Oltre alla Lazio anche il Betis Siviglia sarebbe interessato al profilo del giocatore.