CALCIOMERCATO LAZIO MAKSIMOVIC – La Lazio è molto attiva sul mercato. Il club è alla ricerca di un difensore per potenziare la propria rosa in vista della prossima stagione. L’obiettivo numero uno è Marash Kumbulla che sembra molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. Per questo il direttore sportivo Igli Tare sta studiando delle valide alternative al giovane albanese. Come riporta Il Mattino, Nikola Maksimovic potrebbe essere l’uomo giusto. Il centrale del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i partenopei. Il serbo, che percepisce 1,3 milioni di euro a stagione, ne chiede 2. De Laurentiis non vuole spingersi così in alto ed è pronto a cederlo. Sul giocatore, oltre alla Lazio, ci sono diversi club di Serie A. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro dell’ex Torino che quest’anno ha totalizzato 25 presenze stagionali condite da un gol e un assist.

