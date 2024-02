Calciomercato Lazio: Kamenovic ceduto, c'è un ritorno in gruppo

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMENOVIC - Per uno che va, c'è un altro che rientra. La Lazio ha ceduto in prestito Dimitrije Kamenovic, uno degli ultimi esuberi rimasti nella rosa biancoceleste. Il serbo si è accasato all'FC Yverdon, in Svizzera, come riportato dal Corriere dello Sport.

Calciomercato Lazio, un addio e un rientro in casa biancoceleste

Kamenovic è legato al club capitolino fino al 2026, perciò si tratta solo di un'addio momentaneo, visto che farà ritorno a Roma al termine della stagione. A Formello, invece, si è rivisto André Anderson, fermo da più di un anno dopo l'esperienza al San Paolo. Il classe 1999, in scadenza nel 2025, sarà aggregato al gruppo solo per fare numero durante gli allenamenti.