Calciomercato Lazio, Kostic o Zaccagni: Tare si muove su due fronti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KOSTIC ZACCAGNI – La Lazio ha iniziato alla grande il campionato con due belle vittorie contro Empoli e Spezia. Tuttavia, la rosa va ancora completata con un esterno d’attacco. A due giorni dalla fine del calciomercato, i candidati a prendersi la fascia biancoceleste sono Kostic e Zaccagni.

Calciomercato Lazio, Kostic in pole. Zaccagni in attesa

Come riporta il Corriere dello Sport, Kostic rimane l’obiettivo numero uno della Lazio. Nella notte Igli Tare ha alzato l’offerta a 15 milioni per assicurarsi le prestazioni sportive dell’esterno, ma l’Eintracht ne chiede 18. Se la situazione non si sbloccherà nella giornata di oggi, i capitolini vireranno su Zaccagni, che è in attesa di sviluppi. Il costo del suo cartellino si aggira sui 10-12 milioni. La trattativa col Verona per il gialloblù è ben avviata e, qualora la Lazio decidesse di affondare il colpo, non dovrebbero esserci intoppi.