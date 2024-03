Calciomercato Lazio, la decisione di Kamada

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA CALCIOMERCATO LAZIO- Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Kamada avrebbe comunicato alla società la sua decisione per il calciomercato estivo.

La decisione di Kamada comunicata alla società

La stagione di Kamada può essere definita deludente. Preso a parametro zero in estate per sostituire Milinkovic-Savic, aveva cominciato con il piede giusto segnando contro il Napoli. Da lì in poi zero assoluto. Il giapponese non riesce ad adattarsi al gioco di Sarri ed al campionato italiano vedendo il campo sempre meno. Kamada così ha voluto comunicare alla società di volere lasciare la capitale già a Giugno. Il giapponese si svincolerà e sarà libero di trasferirsi a parametro zero. Con ogni probabilità tornerà in Germania, c'è infatti stato un interessamento di una squadra della Bundesliga. La cessione era già messa in conto nei piani della Lazio, ma rimane comunque l'amaro in bocca per un giocatore dalle grandi potenzialità che non ha reso quanto ci si aspettava.