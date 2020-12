Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO BRADARIC – Con calciomercato alle porte la Lazio inizia a studiare le mosse per la fascia sinistra. La decisione sarà presa in base alle condizioni fisiche di Senad Lulic, tormentato dai problemi alla caviglia. Anche ieri il bosniaco si è allenato con i compagni, ma per il momento viene evitato qualsiasi rischio in quanto la un suo eventuale impiego sarà valutato nell’arco di 15 giorni. Inzaghi e tutti i biancocelesti sperano di poter sriabbracciare il proprio capitano, ma la società per non farsi trovare impreparata studia la pista Bradaric.

Lazio, ipotesi Bradaric sulla sinistra

Come riporta il Corriere dello Sport, in questo momento gli occhi di Igli Tare sono focalizzati Domagoj Bradaric. Il 21enne in forza al Lille è valutato intorno ai15 milioni e può partire in prestito per 6 mesi. Il croato ha perso il posto da titolare, nonostante lo sia stato fino e per questo una sua cessione non è da escludere. In ogni caso il giocatore potrebbe essere inserito nella lista della Serie A senza nessuna uscita, in quanto non occuperebbe posti under 22. Nei prossimi giorni, a seconda delle condizioni del numero 19 biancoceleste, la società prenderà le sue decisioni.

