Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Lloris. Ma occhio alle alternative

CALCIOMERCATO LAZIO LLORIS - La Lazio è in trattativa con il Tottenham per l'acquisto di Hugo Lloris. Ecco di seguito i dettagli.

Calciomercato Lazio, Lloris affascinato dal progetto biancoceleste

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito è sicuro di puntare su Lloris. Offerto un biennale da 2 milioni all'anno. In serata potrebbe arrivare la chiusura definitiva, positiva o negativa. Sarri è perplesso, la figura del francese potrebbe essere ingombrante nei confronti di Provedel. Vorrebbe invece puntare su Consigli, in uscita dal Sassuolo. In lista rimangono anche i nomi di Ronnow, che ha una valutazione di 3/4 milioni, Handanovic, più defilato, e Livakovic.

Lloris in trattativa con la Lazio: i dettagli

Col contratto in scadenza nel 2024 e l'arrivo di Vicario, Hugo Lloris potrebbe lasciare il Tottenham in questa sessione di mercato. Oltre alla Lazio, anche Fiorentina e Al-Hilal avrebbero in passato provato a convincere (senza successo) il francese. Il classe 1986 sarebbe alla ricerca di un progetto affascinante come, con la Champions League, sarebbe quello biancoceleste. La trattativa ora entra nel vivo: la società romana e l'entourage di Lloris starebbero contrattando per quanto riguarda ingaggio e durata del contratto, con ipotesi di un biennale, per usufruire del decreto crescita.