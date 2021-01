Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO ZINCHENKO – La Lazio è tornata alla vittoria dopo un avvio di stagione molto complicato. Il 2-1 contro la Fiorentina ha regalato un po’ di serenità a Simone Inzaghi e i suoi, che devono concentrarsi sul Parma. Per le partite in programma, il tecnico biancoceleste spera di recuperare qualche infortunato. Tra questi, sembra essere sulla via del rientro Senad Lulic.

Calciomercato Lazio, il rientro di Lulic e Zinchenko

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri all’Olimpico c’era Senad Lulic, insieme a Joaquin Correa, a sostenere i propri compagni. Il recupero del capitano biancoceleste procede, anche se è difficile ipotizzare un suo rientro a pieno regime. Igli Tare, però, ha ribadito che con lui e Fares la fascia sinistra è coperta e non necessita di nuovi innesti. Nonostante questo un eventuale mancato recupero di Lulic potrebbe costringere la società ad intervenire sul mercato e, per questo motivo, Tare continua a guardarsi intorno. Al momento il nome che sembra più vicino alle esigenze biancocelesti è quello di Oleksandr Zinchenko del Manchester City. Il classe 1996 è finito ai margini del progetto di Guardiola ed i Citizen potrebbero cederlo in prestito con diritto di riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.