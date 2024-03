Calciomercato Lazio, non solo Felipe Anderson nel mirino della Juve

Tempo di lettura: < 1 minuto

VECINO LAZIO JUVENTUS- Come riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, la Juventus ha come obbiettivo quello di rinforzare il centrocampo. Nella lista di Giuntoli spunta il nome di Matias Vecino.

Juventus, idea Vecino per il centrocampo

L'edizione odierna di TuttoSport ha aperto parlando del mercato che la Juve vorra apportare per migliorare la rosa. Il reparto che verrà di più modificato è senza dubbio il centrocampo. Dopo l'idea Bonaventura, Giuntoli si sta guardando intorno per altre alternative. L'ex ds del Napoli vuole guardare di nuovo in casa Lazio. Oltre al fortissimo interesse per Felipe Anderson, l'ultima idea bianconera è quella di portare a Torino Matias Vecino.