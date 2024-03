Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per la trequarti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO TREQUARTISTA SERIE A- La Lazio è già al lavoro per la prossima stagione, piace un trequartista della Serie A

Lazio, occhi puntati su un trequartista della Serie A

Quanto riporta La Repubblica, la Lazio sta già lavorando in vista della prossima stagione, con l'arrivo di Tudor potrebbero cambiare molte gerarchie. La società è al lavoro per trovare giocatori con le giuste caratteristiche richieste dal tecnico per prossima stagione. Molto difenderà dal futuro dei trequartisti, Kamada in primis ma anche il futuro di Zaccagni è ancora in bilico. Per la trequarti c'è l'interesse per Gudmundsson del Genoa ma la richiesta è alta, piace molto Valentin Carboni dell'Inter attualmente in prestito al Monza.