Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KAMENOVIC – Archiviata la vittoria contro il Parma, la Lazio inizia a pensare al derby. La dirigenza, però, tiene gli occhi aperti anche sul mercato. In questo senso, Igli Tare avrebbe puntato un esterno sinistro in forza nel campionato serbo.

Calciomercato Lazio, obiettivo Kamenovic

Come riporta il Corriere dello Sport, alla società biancoceleste piace Dimitrije Kamenovic, esterno sinistro di proprietà del Cukaricki. Il classe 2000 è un giocatore duttile, in grado di ricoprire il ruolo di esterno a sinistra nonché centrale di difesa. Il laterale serbo, inoltre, ha ha lo stesso agente di Marusic e Milinkovic e viene valutato circa 3 milioni dal suo club. Al moneto la Lazio ne avrebbe offerti poco più di 2, ma il calciatore resta un obiettivo di Tare, il quale in settimana stringerà altri contatti con il Cukaricki e con l’agente. L’affare, salvo clamorose sorprese, dovrebbe esser chiuso per la sessione estiva di mercato. Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, Lotito vorrebbe regalare un centrale under 22 a Inzaghi, ma prima di farlo deve piazzare Vavro.d

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.