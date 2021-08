Calciomercato Lazio, parla l’ag. di Pezzella: “Aspettiamo le offerte”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO PEZZELLA – L’indice di liquidità sta bloccando il mercato della Lazio, ma la società biancoceleste sembra avere in mente le idee chiare. Per la difesa piace il giocatore della Fiorentina German Pezzella. Queste le parole del suo agente, Martin Guastadisegno, ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Le parole di Guastadisegno

“Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina. Finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo”.