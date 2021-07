Calciomercato Lazio, piace Kamara in Francia

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO KAMARA – Centrocampista cercasi. Dopo l’arrivo di Hysaj e quello imminente di Felipe Anderson, la Lazio pensa al centrocampo. Per questo motivo, il DS Igli Tare ha messo gli occhi su Kamara, centrocampista francese in forza al Marsiglia.

La situazione

Come riporta Il Corriere dello Sport, Kamara ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Marsiglia. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare e la Lazio, così come il Milan, ci starebbe facendo un pensierino. Il classe ’99 ha un costo del cartellino che si aggira sui 15 milioni di euro. Inoltre, la società biancoceleste potrebbe inserire Escalante nella trattativa per abbassare il costo dell’operazione.