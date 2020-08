Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO REINA – È in arrivo il primo rinforzo ufficiale per la Lazio. Pepe Reina, infatti, domani è atteso in Paideia per svolgere le visite mediche di rito. Il portiere poi partirà direttamente per raggiungere il resto della squadra ad Auronzo di Cadore. L’ex Liverpool è pronto a mettersi agli ordini di Inzaghi per conquistare una maglia da titolare in un combattuto testa a testa con Thomas Strakosha.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.