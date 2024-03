Calciomercato Lazio, si osserva un giovane esterno del River Plate

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO SOLARI - La Lazio accende i radar in Argentina. Secondo le ultime novità di calciomercato provenienti dal Sudamerica, infatti, il club biancoceleste starebbe valutando il profilo di un giovane talento del River Plate.

Calciomercato, Lazio su Pablo Solari del River Plate

Secondo quanto riportato da elcrackdeportivo.com, la Lazio starebbe osservando Pablo Solari. L'esterno del River Plate ha realizzato tre gol e fornito un assist in sei presenze ed è tra i talenti più interessanti del panorama argentino. Il club biancoceleste potrebbe, riferisce il portale sudamericano, potrebbe presentare un'offerta per il giocatore. Il classe 2003 sognerebbe l'approdo in Europa come il compagno di squadra Claudio Echeverri, acquistato dal Manchester City e che in estate verrà girato in prestito secco al Girona.