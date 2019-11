Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO – Con la finestra invernale di mercato alle porte, inizia il valzer dei nomi accostati alle squadre di Serie A. La Lazio punta a rinforzare il suo organico in vista della corsa Champions che, al momento, la vede in vantaggio su Atalanta e Cagliari. Lotito e Tare si stanno guardando intorno per dare a Inzaghi i rinforzi che gli servono per completare l’organico e rendere più lunga la panchina. Uno dei nomi caldi è Amrabat del Verona. Il marocchino è di proprietà del Bruges, in prestito con diritto di riscatto agli Scaligeri.

Le parole di Juric

L’obiettivo di mercato biancoceleste fa gola a parecchie squadre. Intanto Juric, dalla conferenza stampa di oggi, ha detto: “Vale dieci milioni? Per le cifre che circolano oggi penso sia anche poco”, a sottolineare che per assicurarsi le prestazioni di Amrabat bisognerà sborsare un bel po’ di milioni.