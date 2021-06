Calciomercato Lazio, Tare sulle tracce di un giocatore del Liverpool

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO TARE – Il calciomercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma è già entrato nel vivo. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, infatti, sta lavorando duramente per consegnare a Maurizio Sarri dei giocatori idonei al suo gioco. Come riporta Tuttomercatoweb, il dirigente biancoceleste avrebbe avviato i contatti con Shaqiri e la trattativa potrebbe sbloccarsi definitivamente nelle prossime settimane. L’attuale esterno offensivo del Liverpool sarebbe un buon colpo per forza ed esperienza.