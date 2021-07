Calciomercato Lazio, via uno tra Muriqi e Caicedo

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO MURIQI CAICEDO – Il mercato della Lazio deva ancora decollare. Dopo gli arrivi di Hysaj e Felipe Anderson, infatti, ci sono ancora diverse pedine che Maurizio Sarri vorrebbe. Prima di tutto, però, bisogna sfoltire una rosa che ad oggi ha troppi elementi.

Muriqi-Caicedo: la situazione

C’è spazio per un solo giocatore tra Muriqi e Caicedo nella Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, con il rientro di Immobile e il conseguente passaggio di consegne, i due attaccanti dovranno giocarsi il posto da riserva di lusso. Nel ritiro di Auronzo entrambi i giocatori stanno mettendo in mostra le loro qualità. Al momento, appare più probabile la cessione del giocatore ecuadoriano che veste la maglia biancoceleste da più tempo. Difficile pensare che non venga concessa un’altra occasione al kosovaro che è arrivato a Roma lo scorso anno. A dare l’ok definitivo sarà comunque Sarri, che sceglierà chi cedere.