Zaniolo alla Lazio? Il clamoroso retroscena di mercato

CALCIOMERCATO LAZIO ZANIOLO - Zaniolo alla Lazio. Fantascienza? Non secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.

Calciomercato, Zaniolo piace alla Lazio: l'indiscrezione

Clamoroso retroscena di mercato che vede coinvolti, avvicinati, la Lazio e Nicolò Zaniolo. L'ex Roma è attualmente in prestito all'Aston Villa, ma potrebbe tornare al Galatasaray al termine della stagione. Difficilmente l'italiano dovrebbe restare nel club turco, attirando l'interesse di molte società. Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb, sul classe '99 ci sarebbe a sorpresa anche la Lazio. Il passato giallorosso, la concorrenza di altre squadre come Milan, Fiorentina ed Empoli, ma anche la presenza nei biancocelesti di Zaccagni (attuale marito della sua ex compagna) sono gli ostacoli da superare.