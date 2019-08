OCCHI SU KLAASSEN – Milinkovic è l’ago della bilancia, il mercato della Lazio dipende dalla sua cessione o permanenza. Inzaghi ha accettato una sua possibile partenza, ma vuole un nome importante per sostituirlo. Tare conosce la volontà dell’allenatore ed è per questo che sta sondando vari nomi. Oltre a Yazici, che sembra essere sfumato (è vicino al Lilla), e a Szoboszlai, il ds sembra aver puntato Davy Klaassen, centrocampista in forza al Werder Brema.

IL PROFILO – Come nota il Corriere dello Sport, il club di Lotito sembra aver messo gli occhi sull’olandese, scuola Ajax. Il profilo potrebbe essere quello giusto, è un giocatore polivalente che sa muoversi da trequartista ma anche da centrale di centrocampo. In 33 partite ha siglato 5 reti e fornito altrettanti assist. La sua valutazione oscilla intorno ai 22 milioni, spesa che potrebbe essere coperta solo con la vendita di Sergej. La società rimane in attesa, pronta a sferrare l’attacco per un eventuale sostituto.