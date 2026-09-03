La Lazio guarda agli svincolati: da Alaba ad Acerbi, fino a Diogo Leite

Le ultime indiscrezioni parlano di una Lazio che esplora con un certo interesse il mercato degli svincolati, soprattutto per il reparto arretrato: ci sono nomi interessanti, da Acerbi fino ad Alaba e Diogo Leite, e che potrebbero fare al caso di Gattuso.

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La lista di svincolati che potrebbe fare al caso della Lazio nel prossimo calciomercato.

AGGIORNAMENTO 3 SETTEMBRE 2026 – Il mercato degli svincolati è sempre aperto e quest’anno propone diversi nomi importanti. Per quanto riguarda la difesa, infatti, tra i tanti, troviamo Francesco Acerbi (che si è lasciato malissimo con l’ambiente biancoceleste), l’ex Real David Alaba e il solito Diogo Leite.

Chiuso il colpo Alfonso Pedraza a parametro zero, la Lazio si muove su altri profili low cost, visto che le finanze del club capitolino non permettono di sognare colpi dal cartellino troppo costoso.

Ci sono nomi che non infiammano i tifosi biancocelesti, come Bamba Dieng del Llorente, centravanti classe 2000 che sarebbe finito nelle mire di Friburgo, Torino e appunto Lazio. Fabiani non ha mollato Diogo Leite, vicinissimo a gennaio ai capitolini, ma un grave infortunio al ginocchio del portoghese ha bloccato il suo trasferimento a Roma. La Lazio resta vigile su di lui, andrà a scadenza con l’Union Berlino.

*pezzo del 2 giugno 2026

I nuovi svincolati che potrebbero dare qualità alla rosa di Gattuso.

*Pezzo del 2 giugno 2026

Se Gattuso dovesse puntare con decisione sul 4-2-3-1 sarebbe inevitabile reperire sul mercato un trequartista da inserire nello scacchiere tattico di Ringhio. Il prossimo 30 giugno Ruslan Malinovskyi si svincolerà dal Genoa. Classe cristallina, tiro da fuori micidiale, ma la carta di identità recita 33 anni. Potrebbe essere un colpo alla Pedro, con le dovute proporzioni. Franck Kessie lascerà l’Al-Ahli, il classe 1996 ivoriano è appetito da tanti club, anche della nostra Serie A. Stuzzica un profilo come l’ex Milan, ma c’è da fare i conti con un ingaggio elevato.

A proposito di ex, ricordate Daichi Kamada, fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace? Anche lui andrà a scadenza con il club inglese. Chissà che un allenatore diverso da Sarri non possa farci un pensierino. La Lazio sta valutando diversi profili per il ruolo di terzino destro. Attenzione a Takehiro Tomiyasu, che non rinnoverà con l’Ajax. In passato seguito da Tare, potrebbe tornare in auge questa estate. La qualità dell’ex Arsenal è indiscussa, ma c’è da considerare i diversi infortuni che ne hanno tormentato l’ultima parte di carriera.

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