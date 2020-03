Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO DEPAY – Con il calcio giocato fermo a causa del Coronavirus ci pensa il calciomercato a tenere compagnia ai tifosi di Serie A. Le trattative non sono mai ferme, specie in questo periodo in cui, per forza di cose, si fanno molti ragionamenti. Tare e Lotito sono a lavoro per portare alla Lazio un colpo da Champions, competizione che comunque vada questa stagione dovrà essere onorata il prossimo anno.

Il sogno Depay

Come riporta il Corriere dello Sport, la società biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Memphis Depay. Un corteggiamento che va avanti da tempo, da quando l’olandese vestiva la maglia del Psv. Era stato il Manchester United a portarlo tra le big d’Europa, mentre ora il fantasista è al Lione dove sta facendo molto bene. Proprio per questo i francesi non si priverebbero di lui per una cifra inferiore a 50 milioni di euro. Troppo per le casse della Lazio, che potrebbero arrivare a questo tesoretto solo con una cessione di qualche big, tipo Correa, che ad oggi pare improbabile. Altra speranza è che la crisi economica dovuta al Coronavirus, che sta colpendo anche la Ligue 1 dove molte squadre stanno pensando alla riduzione del 50% degli stipendi dei propri calciatori, porti i francesi a dover far cassa e a lasciare partire Depay per una cifra più ragionevole.

