Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC – L’estate della Lazio si preannuncia caldissima. In primis ci sarà uno Scudetto da provare a conquistare, cercando di avere la meglio su Inter e Juve. Poi ci sarà il discorso calciomercato, con i biancocelesti che dovranno rinforzarsi in vista del quasi certo impegno in Champions League del prossimo anno. Non solo. Lotito dovrà resistere anche ai vari assalti che le big europee tenteranno per i suoi campioni. In cima alla lista di parecchie squadre pare esserci il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Non ultima la Juventus che provò a portare il serbo a Torino già un paio di anni fa.

Lotito è chiaro: niente sconti per Milinkovic

Come riporta calciomercato.com, anche quest’estate il numero 21 potrebbe essere un obiettivo bianconero. La priorità è Paul Pogba, ma la trattativa con il Manchester United non è così semplice e, qualora non dovesse andare in porto, Paratici ha già pronte diverse soluzioni. Oltre a Tonali e Castrovilli, Milinkovic non può non stuzzicare il palato della Juventus, specie dopo il gol capolavoro rifilatogli nell’ultima sfida all’Olimpico. Lotito è stato chiaro a riguardo e non intende fare sconti di nessun genere: il prezzo minimo è 100 milioni e non verranno accettate contropartite tecniche. Da una sua eventuale cessione il patron biancoceleste vuole innanzitutto monetizzare per poi decidere con il ds Tare su quale obiettivo mirare. È ancora presto, c’è un campionato da finire, ma il calciomercato è già in fermento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.