CALCIOMERCATO MINALA PRIMAVERA – Joseph Minala potrebbe (ri)partire dalla Primavera. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista si starebbe allenando con le giovani aquile di Menichini già da giorni, e si ipotizza che potrebbe essere inserito in rosa come ultimo fuori quota. Dopo l’esperienza, tra alti e bassi alla Salernitana, il camerunese aveva conquistato la Serie B, imponendosi come uno dei giocatori più interessanti del campionato. Eppure, la mancanza di offerte e pretendenti ha fatto sì che il classe ’96 tornasse nella Primavera biancoceleste, almeno fino a gennaio.